В Госдуму не поступало предложений о геномной регистрации всех россиян

Предложений о расширении системы геномной регистрации на всех россиян в профильный комитет Госдумы пока не поступало. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействую коррупции Василий Пискарев.

По его словам, на рассмотрении сейчас находится только принятый в первом чтении в прошлом декабре законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов в комитет пока не поступало», - сказал Пискарев в беседе с ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной регистрации генома трудовых мигрантов. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя эту инициативу, допустил, что в будущем геномную регистрацию можно будет распространить на всех россиян.