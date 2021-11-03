В стране и мире Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации трудовых мигрантов Роман Захаров Такое решение глава СКР принял на фоне роста числа преступлений, совершаемых иностранцами в России. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение подготовить проект закона о геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. «Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», - информирует СКР. В сообщении подчеркивается, что такое решение Александр Бастрыкин принял на фоне роста числа преступлений, совершаемых иностранцами в нашей стране. При этом, по данным Следственного комитета, «в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика