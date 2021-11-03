Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации трудовых мигрантов
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение подготовить проект закона о геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», - информирует СКР.
В сообщении подчеркивается, что такое решение Александр Бастрыкин принял на фоне роста числа преступлений, совершаемых иностранцами в нашей стране. При этом, по данным Следственного комитета, «в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность».