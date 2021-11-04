В институте РАН раскрыли воздействие мощной магнитной бури на Землю

Директор Физического института РАН им. П.Н.Лебедева Николай Колачевский в беседе со «Звездой» рассказал о влиянии на Землю мощной магнитной бури, которую зафиксировали в ночь на 4 ноября. По словам специалиста, магнитные бури на Земле вызваны потоком частиц и солнечным ветром, которые доходят до нашей планеты и вызывают геомагнитную активность.

«Солнце - непредсказуемый объект в том плане, что и в период покоя могут быть яркие события. Так природа устроена. Солнце нас решило порадовать магнитной бурей», - объяснил Колачевский.

Эксперт при этом пояснил, что магнитные бури часто никак негативно не отражаются на человеческом здоровье. С его слов, солнечная активность скорее может повлиять на качество радиопередачи. Колачевский выразил сомнения насчет того, действительно ли магнитные бури влияют на здоровье человека, однако, по его мнению, воздействие активности Солнца на Земную жизнь сложно отрицать.

«Некоторые люди метеочувствительны. Скорее, это отражается не на здоровье, а на радиопередаче, на помехах. Бывают настолько сильные магнитные бури, что в северных широтах вообще связь прекращается. Солнечная погода на человечество влияет. Другой вопрос, насколько люди к этому чувствительны», - считает специалист.

Ранее завершилась начавшаяся в воскресенье одна из мощнейших в истории магнитная буря. Явления вызвала солнечная вспышка класса X.