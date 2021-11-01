На Земле завершилась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

Магнитная буря, происходящая в магнитосфере Земли и вызванная мощной вспышкой на Солнце, завершилась. Об этом со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщает РИА Новости.

«За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — говорится в сообщении лаборатории.

Магнитное возмущение началось в районе 15.00 в воскресенье 31 октября. Сотрудники Лаборатории предупреждали, что солнечная активность может спровоцировать ложные срабатывания защиты энергосистем, а также накапливание поверхностного заряда космическими аппаратами.

В таких условиях был высок риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, эксперты говорили о возможных перерывах в спутниковой навигации, проблемах низкочастотной радионавигации и сбоях высокочастотной радиосвязи.