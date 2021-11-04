В Госдуме не исключили введения геномной экспертизы для россиян

Заместитель главы комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил расширение геномной экспертизы на российских граждан после ее поэтапного введения для мигрантов.

«Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно», - объяснил народный избранник в беседе с «Интерфаксом».

По мнению депутата, если общество поддержит этот закон, то в конечном итоге геномную экспертизу введут для всех россиян. При этом Выборный подчеркнул, что благодаря собранной информации правоохранительные органы смогут максимально оперативно раскрывать совершенные преступления.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение подготовить проект закона о геномной регистрации трудовых мигрантов. Такое решение руководитель СКР принял на фоне роста числа преступлений, совершаемых иностранцами в России.