Пронесшийся над водами Байкала смерч попал на видео

В Сети опубликовали видео, как на Байкале пронесся смерч. Мощный вихрь из воды и ветра пронесся прямо над водой. Снимавшие видео очевидцы с интересом наблюдали устрашающее природное явление. Кадры опубликованы в Instagram.

До этого свидетелями смерча на Байкале стали жители поселка Утлик. Отдыхающие в коттедже люди запечатлели высокую воронку из воды и сняли ее вращение и передвижение на видео.

Еще ранее смерч заметили на черноморском побережье в Джубге. МЧС тогда объявило штормовое предупреждение, а погода в Краснодарском крае резко ухудшилась.