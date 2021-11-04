Пронесшийся над водами Байкала смерч попал на видео
Очевидцы опубликовали в Сети кадры закручивающейся от ветра водяной воронки на Байкале.
© Видео: svodka38, Instagram.com © Фото: svodka38, Instagram.com
В Сети опубликовали видео, как на Байкале пронесся смерч. Мощный вихрь из воды и ветра пронесся прямо над водой. Снимавшие видео очевидцы с интересом наблюдали устрашающее природное явление. Кадры опубликованы в Instagram.
До этого свидетелями смерча на Байкале стали жители поселка Утлик. Отдыхающие в коттедже люди запечатлели высокую воронку из воды и сняли ее вращение и передвижение на видео.
Еще ранее смерч заметили на черноморском побережье в Джубге. МЧС тогда объявило штормовое предупреждение, а погода в Краснодарском крае резко ухудшилась.