В Совфеде назвали размер штрафа за опасное вождение по новому КоАП

Опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за такую манеру езды будет назначен штраф. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП. Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», - уточнила она.

Сенатор добавила, что за такое нарушение ПДД в проекте нового КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Ожидается, что, если будет принят новый Кодекс об административных правонарушениях, любителей «полихачить» на дорогах будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение, а также штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.