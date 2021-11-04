МИД Украины подтвердил нахождение своих граждан в разбившемся под Иркутском Ан-12

В МИД Украины подтвердили, что в результате крушения самолета белорусской авиакомпании Ан-12 «Гродно» под Иркутском погибли двое украинских граждан. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель внешнеполитического ведомства страны Олег Николенко.

«По предварительной информации, в составе экипажа Ан-12, который разбился возле Иркутска, были двое украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы», – сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что среди членов экипажа разбившегося под Иркутском грузового самолета Ан-12, предположительно, были граждане России, Белоруссии и Украины. Воздушное судно пропало с радаров после того, как летчики сообщили, что уходят на второй круг.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, ведутся следственные действия.