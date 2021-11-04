Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Украины подтвердил нахождение своих граждан в разбившемся под Иркутском Ан-12

Майя Мусиенко
00:09 04.11.2021
Сообщается, что консульство государства в Новосибирске установило связь с российским МЧС.
МИД Украины подтвердил нахождение своих граждан в разбившемся под Иркутском Ан-12
© Фото: МЧС России
Читайте нас на:

В МИД Украины подтвердили, что в результате крушения самолета белорусской авиакомпании Ан-12 «Гродно» под Иркутском погибли двое украинских граждан. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель внешнеполитического ведомства страны Олег Николенко.

«По предварительной информации, в составе экипажа Ан-12, который разбился возле Иркутска, были двое украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы», – сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что среди членов экипажа разбившегося под Иркутском грузового самолета Ан-12, предположительно, были граждане России, Белоруссии и Украины. Воздушное судно пропало с радаров после того, как летчики сообщили, что уходят на второй круг.  

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, ведутся следственные действия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.