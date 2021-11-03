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В КоАП предложили внести штрафы за пищевой фальсификат

Роман Захаров
09:35 03.11.2021
Для должностных лиц сумма штрафа составит до ста тысяч рублей, для владельцев ИП - до 250 тысяч рублей, для юрлиц - до одного миллиона рублей.
В КоАП предложили внести штрафы за пищевой фальсификат
© Фото: pixabay
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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться наказание за изготовление и продажу фальсифицированной пищевой продукции. Об этом пишет «360», ссылаясь на заявление автора предложения, первого заместителя главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой.

Как рассказала сенатор, сейчас в КоАП предусмотрена ответственность за оборот фальсифицированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. При этом спектр фальсификаций среди товаров, отметила она, гораздо шире, и для таких случаев пока в нашей стране применяют статью об обмане потребителей. По мнению Рукавишниковой, действующих мер в РФ может быть недостаточно для эффективной борьбы с фальсификатами.

Согласно новому проекту, фальсификат пищевых продуктов повлечет за собой штраф. Для должностных лиц он составит до ста тысяч рублей, для владельцев ИП - до 250 тысяч рублей, для юрлиц - до одного миллиона рублей. В случае когда потребители пострадают от употребления таких продуктов и будет нанесен урон их здоровью, сумма штрафа будет удвоена.

Ранее Ирина Рукавишникова рассказала, что в новый Кодекс об административных правонарушениях войдет наказание за опасное вождение. По ее словам, за это нарушение автомобилистам будет грозить штраф.

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