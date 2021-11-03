Вереница автомобилей: кортеж главы ЦРУ заметили в Москве

Кортеж главы ЦРУ Уильям Бернс в Москве попал на видео. На записи видно, как из ворот особняка Второва, резиденции посла США в Спасопесковском переулке, выезжает шесть автомобилей.

Ранее сообщалось, что глава американского Центрального разведывательного управления проведет в столице ряд встреч с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений.

Накануне, 2 ноября, Совет безопасности России передавал, что секретарь СБ Николай Патрушев провел в Москве встречу с Бернсом, в ходе которой обсуждались отношения России и Соединенных Штатов. Следует отметить, что визит Бернса в столицу не анонсировался.