Раскрыты подробности задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева

Сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова задержали в кафе благодаря жителям города, которым удалось узнать преступника. Об этом говорится сообщении пресс-службы УФСИН России по Астраханской области.

Накануне, 2 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали беглеца. Однако тогда велось «отождествление личности».

«2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст.ст. 279, 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года. Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо», - сообщили в УФСИН.

Мужчину объявили в розыск 26 октября после его побега из психиатрической больницы в Астрахани. Алханов находился там для проведения медицинской экспертизы. За оказание помощи в розыске преступника УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей.