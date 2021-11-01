Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева сняли на видео

Сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани член банды Шамиля Басаева попал на видео. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». На записи с камер видеонаблюдения мужчина заходит в продуктовый магазин, выбирает товары и подходит к кассе.

Как ранее сообщили в региональном УМВД, в настоящий момент продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Правоохранители пытаются установить местонахождение преступника, чтобы задержать его.

Ранее стало известно, что осужденный мужчина 1982 года рождения совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы. Ранее он был осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»). Впоследствии беглеца объявили в федеральный розыск. За оказание помощи в розыске и поимке преступника было объявлено вознаграждение - 100 тысяч рублей.