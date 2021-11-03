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СМИ узнали о нарушениях в ходе испытаний американской вакцины от COVID-19

Анна Назайкина
08:55 03.11.2021
По данным СМИ, допускались фальсификация данных, нарушались нормы хранения.
СМИ узнали о нарушениях в ходе испытаний американской вакцины от COVID-19
© Фото: Gustavo Fring, Pexels
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Клинические испытания американской вакцины Pfizer от COVID-19 проходили с нарушениями научных норм и правил проведения исследований, были скрыты некоторые негативные побочные действия, говорится в расследовании, которое было опубликовано в британском научном издании BMJ.

«Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний», - говорится в публикации.

В журнале заявили, что расследование началось после того, как с изданием связалась бывший региональный руководитель компании Брук Джексон, которая оказывала фармацевтической компании помощь в проведении  клинические испытаний препарата. В материале говорится, что женщина заявили, что ее уволили в сентябре прошлого года. Причиной этого, по ее словам, стало то, что Джексон неоднократно сообщала в головное отделение компании о многочисленных нарушениях.

По данным издания, испытания вакцины от коронавируса не соответствовали тем стандартам, о которых неоднократно говорило руководство компании. Так,  в материале утверждается, что прививка иногда хранилась в ненадлежащих условиях, были обнаружены неоднократные ошибки в собранных данных, а порой работникам компании не удавалась оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ прокомментировали информацию о возможном появлении в клиниках страны импортных вакцин от коронавируса - в частности Pfizer и Moderna. В ведомстве сообщили, что использовать в стране препараты, не прошедшие регистрацию, невозможно.

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