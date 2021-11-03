Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева

Анна Назайкина
08:29 03.11.2021
Его задержание удалось осуществить благодаря жителям Трусовского района, которые заметили беглеца в кафе.
© Видео: ФСИН © Фото: ФСИН
Читайте нас на:

Опубликовано видео задержания сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова. Накануне, 2 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали беглеца. Однако тогда велось «отождествление личности».

Его задержание удалось осуществить благодаря жителям Трусовского района, которые заметили беглеца в кафе и сообщили об этом в полицию.

© ФСИН

Мужчину объявили в розыск 26 октября после его побега из психиатрической больницы в Астрахани. Алханов находился там для проведения медицинской экспертизы. За оказание помощи в розыске преступника УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Алханов осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»). Он проходил по делу о вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в феврале 2000 года, в результате которого погибло 84 российских военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева
07:48 В стране и мире
Видео
Авиаколлапс в Стригино: что известно о длительных задержках рейсов в Нижнем Новгороде
05:30 В стране и мире
Роспотребнадзор запретил ввозить лимоны из Турции в Россию
00:35 В стране и мире
Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
23:52 В стране и мире
Бытовки ушли под землю: на набережной в центре Москвы провалился грунт
Популярное
Врач назвала универсальный продукт для людей со слабым сердцем
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Эксперт рассказал, как происходят кражи цифровых личностей
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.