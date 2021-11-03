Опубликованы кадры задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева
Его задержание удалось осуществить благодаря жителям Трусовского района, которые заметили беглеца в кафе.
© Видео: ФСИН © Фото: ФСИН
Опубликовано видео задержания сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова. Накануне, 2 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали беглеца. Однако тогда велось «отождествление личности».
Его задержание удалось осуществить благодаря жителям Трусовского района, которые заметили беглеца в кафе и сообщили об этом в полицию.
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