Опубликованы кадры задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева

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Мужчину объявили в розыск 26 октября после его побега из психиатрической больницы в Астрахани. Алханов находился там для проведения медицинской экспертизы. За оказание помощи в розыске преступника УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Алханов осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»). Он проходил по делу о вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в феврале 2000 года, в результате которого погибло 84 российских военнослужащих.