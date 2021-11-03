Более 50 горняков эвакуировали из шахты «Байкаимская» в Кузбассе
Рабочие покинули шахту самостоятельно, помощь спасателей им не понадобилась.
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Из шахты «Байкаимская» в Беловском районе Кемеровской области эвакуировали горняков. Это произошло после поступившего сигнала о задымлении.
«Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб региона.
Ранее срочная эвакуация рабочих была проведена из подземной шахты Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Это произошло после воспламенения подземной самоходной машины внутри шахты.