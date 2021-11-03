Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 50 горняков эвакуировали из шахты «Байкаимская» в Кузбассе

Роман Захаров
08:16 03.11.2021
Рабочие покинули шахту самостоятельно, помощь спасателей им не понадобилась.
Более 50 горняков эвакуировали из шахты «Байкаимская» в Кузбассе
© Фото: Christian Charisius, dpa, globallookpress
Читайте нас на:

Из шахты «Байкаимская» в Беловском районе Кемеровской области эвакуировали горняков. Это произошло после поступившего сигнала о задымлении.

«Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб региона.

Ранее срочная эвакуация рабочих была проведена из подземной шахты Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Это произошло после воспламенения подземной самоходной машины внутри шахты. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева
07:48 В стране и мире
Видео
Авиаколлапс в Стригино: что известно о длительных задержках рейсов в Нижнем Новгороде
05:30 В стране и мире
Роспотребнадзор запретил ввозить лимоны из Турции в Россию
00:35 В стране и мире
Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
23:52 В стране и мире
Бытовки ушли под землю: на набережной в центре Москвы провалился грунт
Популярное
Врач назвала универсальный продукт для людей со слабым сердцем
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Эксперт рассказал, как происходят кражи цифровых личностей
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.