Семь часов взаперти: что происходит в аэропорту Стригино, где задержали десятки рейсов из-за тумана в Москве

Следователи выяснят обстоятельства длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту Стригино. Сообщается, что из-за проблем с ожиданием многие люди стали жаловаться на плохое самочувствие.

Второго ноября более тридцати воздушных судов из различных городов России не смогли завершить рейсы в аэропортах Москвы из-за необычайно сильного тумана. В качестве запасного аэродрома был выбран аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

Кроме того, проверяется информация о том, что ребенку стало плохо в самолете, который совершал рейс из Краснодара в Москву. Этому борту также пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде вместо московского Внуково, причем пассажиры ожидали более семи часов.

В аэропорту создан и осуществляет свою работу оперативный штаб, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров к местам их следования, обеспечением питания и отелей. Принято решение о выделении дополнительного поезда «Ласточка»для доставки пассажиров задержанных рейсов в Москву.

Работники транспортной прокуратуры на месте осуществляют прием обращений граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что экстренное предупреждение о сильном тумане сохранится в Москве до конца вторника, 2 ноября. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров.