Самолет рейса Москва-Братск вынужденно сел в Новосибирске

Самолет, летевший из Москвы в Братск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в новосибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел из-за болезни одного из пассажиров рейса.

«Самолет вынужденно сел из-за болезни пассажира. Пассажира сняли, госпитализировали. Самолет направился дальше, по маршруту», - приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Отмечается, что в аэропорту Новосибирска воздушное судно провело около часа.

Двадцатого октября текущего года самолет с хоккеистами хабаровского клуба «Амур» совершил экстренную посадку в Нижнекамске. Причиной стала разгерметизация в салоне.