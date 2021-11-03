Самолет рейса Москва-Братск вынужденно сел в Новосибирске
Инцидент произошел из-за болезни одного из пассажиров рейса.
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Самолет, летевший из Москвы в Братск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в новосибирской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел из-за болезни одного из пассажиров рейса.
«Самолет вынужденно сел из-за болезни пассажира. Пассажира сняли, госпитализировали. Самолет направился дальше, по маршруту», - приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
Отмечается, что в аэропорту Новосибирска воздушное судно провело около часа.
Двадцатого октября текущего года самолет с хоккеистами хабаровского клуба «Амур» совершил экстренную посадку в Нижнекамске. Причиной стала разгерметизация в салоне.