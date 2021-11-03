Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самолет рейса Москва-Братск вынужденно сел в Новосибирске

Роман Захаров
07:27 03.11.2021
Инцидент произошел из-за болезни одного из пассажиров рейса.
Самолет рейса Москва-Братск вынужденно сел в Новосибирске
© Фото: Digital Buggu, Pexels
Читайте нас на:

Самолет, летевший из Москвы в Братск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в новосибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел из-за болезни одного из пассажиров рейса.

«Самолет вынужденно сел из-за болезни пассажира. Пассажира сняли, госпитализировали. Самолет направился дальше, по маршруту», - приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Отмечается, что в аэропорту Новосибирска воздушное судно провело около часа.

Двадцатого октября текущего года самолет с хоккеистами хабаровского клуба «Амур» совершил экстренную посадку в Нижнекамске. Причиной стала разгерметизация в салоне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева
07:48 В стране и мире
Видео
Авиаколлапс в Стригино: что известно о длительных задержках рейсов в Нижнем Новгороде
05:30 В стране и мире
Роспотребнадзор запретил ввозить лимоны из Турции в Россию
00:35 В стране и мире
Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
23:52 В стране и мире
Бытовки ушли под землю: на набережной в центре Москвы провалился грунт
Популярное
Врач назвала универсальный продукт для людей со слабым сердцем
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Эксперт рассказал, как происходят кражи цифровых личностей
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.