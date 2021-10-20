Самолет с хоккеистами «Амура» экстренно сел в Татарстане

Самолет с хоккеистами хабаровского клуба «Амур» совершил экстренную посадку в Нижнекамске. Причиной стала разгерметизация в салоне.

«Установлено, что воздушное судно вылетело в 00 часов 10 минут из аэропорта Бегишево с 42 членами спортивной команды хоккейного клуба «Амур» и восемью членами экипажа на борту», - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Через пять минут после взлета бортпроводники услышали нехарактерный звук со стороны передней двери самолета. Командир судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и экипаж не пострадали.

«Для отправки спортивной команды авиакомпанией "Якутия" был предоставлен резервный борт», - отметили в прокуратуре.

По факту произошедшего проводится проверка. Транспортная прокуратура изучит обстоятельства инцидента и при наличии оснований примет меры реагирования.