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Кабмин РФ разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми

Анна Назайкина
06:48 03.11.2021
В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка.
Кабмин РФ разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Кабмин РФ разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Планируется оказывать дополнительную помощь малообеспеченным российским гражданам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов», - сообщили ТАСС в кабмине.

Предполагается, что семья будет получаться адресную поддержку в течение всего периода взросления ребенка, начиная от момента рождения и заканчивая достижением совершеннолетия.  Было отмечено, что планируется охватить все категории малообеспеченных россиян.

Напомним, что подготовить целостную систему поддержки семей с детьми Кабмину поручал президент РФ Владимир Путин. Эту задачу глава государства обозначил в своем послании Федеральному собранию в 2021 году. Тогда российский лидер говорил о необходимости минимизации угроз бедности для таких семей.  Кроме того, в августе Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным россиянам для предотвращения падения уровня их доходов.

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