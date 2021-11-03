В стране и мире В Гидрометцентре предупредили о возвращении дождей в Москву Майя Мусиенко Температура при этом останется аномально высокой. © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress Читайте нас на: Вечером 3 ноября в российской столице ожидается небольшой дождь, облачная погода продержиться в Москве несколько дней. Об это рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — отметил синоптик. По словам ученого, облачность в регионе сохранится до пятницы, при этом погода останется аномально теплой. Ранее в беседе со «Звездой» Вильфанд рассказал, что туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, называется радиационным, однако, никакого отношения к радиации погодное явление не имеет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика