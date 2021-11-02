Вильфанд назвал туман в Москве «радиационным»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, 1 ноября, называется радиационным, при этом никакого отношения к радиации погодное явление не имеет.

«Как правило, этот туман называется радиационным. Возникает в антициклоне. Радиационный - не имеет никакого отношения к радиоактивности... Он называется радиационным за счет радиационного охлаждения», - сказал он.

Также синоптик рассказал о природе данного явления. Он объяснил, что при отсутствии облаков днем солнце прогревает поверхность земли, потому облаков нет, солнечные лучи не рассеиваются, не отражаются, они полностью достигают подстилающей поверхности и прогревают ее. Ночью при отсутствии облаков происходит интенсивное выхолаживание прогревающей поверхности.

«Если днем температура была высокая, то молекулы водяного пара присутствовали в воздухе. А ночью при пониженной температуре количество молекул водяного пара не может сохраняться и происходит конденсация водяных паров - этот конденсат и является туманом», - добавил эксперт.

По словам специалиста, данное явление абсолютно природное - никакого антропогенного фактора здесь нет. Также Вильфанд заявил, что туман затрудняет движение наземного и воздушного транспорта, однако на здоровье человека он никак не влияет.