Врач рассказал, как не заболеть ОРВИ дома

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть ОРВИ, находясь дома.

По словам специалиста, снизить риск заболевания могут поддержание комфортного уровня температуры и правильное проветривание помещения без сквозняков.

По мнению врача, проветривание комнаты и влажная уборка помогут снизить риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.

Тяжельников подчеркнул, что частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а влажная уборка позволяет снизить их концентрацию.

«Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться»,-подчеркнул Тяжельников.

Ранее врач София Русанова назвала группы риска для одновременного заражения COVID-19 и гриппом. В группе риска оказываются пожилые, дети и экономически активная часть населения. Эксперт напомнила, что больной гриппом остается заразным в течение нескольких дней.