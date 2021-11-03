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Эксперт рассказал, как происходят кражи цифровых личностей

Майя Мусиенко
04:38 03.11.2021
По прогнозам специалистов, это может произойти уже в следующем году.
Эксперт рассказал, как происходят кражи цифровых личностей
© Фото: pixabay
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Массовые кражи личных цифровых данных и финансовых документов россиян могут начаться уже в 2022 году. Об этом рассказал эксперт в сфере кибербезопасности и права Евгений Царев.

«Преступление, которое еще недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью - в ближайшее время стоит опасаться кражи личности, уже в новом году подобные инциденты могут стать массовыми», – рассказал специалист РИА Новостям.

По его словам, под угрозой окажется большинство граждан трудоспособного возраста, имеющих денежные средства на счетах, ведь мошенников интересуют именно финансы. В список данных, на которые будут охотиться аферисты, входят паспорт, адрес, СНИЛС, свидетельства о браке и разводе, рождении детей, а также сведения о трудовой деятельности и имуществе, отметил Царев.

Эксперт подчеркнул, что все эти данные легко добыть через базы в интернете или купить на черном рынке. Более специфические сведения, к которым относится информация о кредитах, счетах, страховках перенесенных заболеваниях и вакцинации, можно достать там же.

«Сложнее с биометрическими данными, цифровой подписью и доступом к банковским счетам, но и это реально "вскрыть"», – предупредил эксперт в сфере кибербезопасности.

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