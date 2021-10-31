Эксперт рассказал, как не потерять деньги из-за скачанного приложения

Россияне предпочитают использовать мобильные приложения магазинов, а не их официальные сайты. С одной стороны - это удобно, с другой - есть риск попасться на мошенников и потерять деньги.

В подобных приложениях с человека могут списать средства за покупку, но так и не доставить товар. Вернуть потраченные таким образом деньги практически невозможно, предупредил профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

«Я не пользуюсь приложениями магазинов, я пользуюсь официальными сайтами. На сайте худо-бедно можно отследить по договору, кто этот сайт или страницу сайта арендовал и использовал. Если вас обманут там, то вы сможете найти „концы“ и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен. А вот по приложению определить лицо, с которого взыскивать деньги, сложно», - пояснил Вехов.

Эксперт советует скачивать приложение с официального сайта магазина. Так, по его словам, пользователь сможет обезопасить себя и не попасться на фейковый софт.

«Когда вы заходите на официальный сайт магазина, то там всегда можно скачать его приложение. Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности. Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что оно фейковое с вероятностью 60%. Если хотите точно не фейковый софт, то скачивайте его через официальный сайт того или иного магазина», - приводит слова Вехова радио Sputnik.

Ранее в СМИ появилась информация о грандиозной киберкраже данных мировых лидеров и звезд. В результате произведенного цифрового нападения злоумышленники якобы сумели заполучить личные данные мировых лидеров, магнатов и известных актеров.