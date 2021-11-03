Опаснее COVID-19: врач назвал последствия недолеченного гриппа

Врач-терапевт, гематолог Диана Ким рассказала, что осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после коронавируса.

Она отметила, что к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно, передает радио Sputnik.

«Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа», - подчеркнула Ким.

Под удар попадают и почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, предупредила врач.

По ее словам, этим список возможных осложнений после гриппа не исчерпывается.

Осложнения проявляются, как правило, в течение месяца после перенесенного гриппа. Чаще всего их причиной является преждевременное возвращение к активной жизни. По словам Ким, это наступает в тот момент, когда ослабленная болезнью иммунная система еще не окрепла.

По ее словам, при спокойном течении гриппа время пребывания на больничном составляет в среднем от десяти дней до двух недель.

Ранее врач Софья Русанова назвала группы риска для одновременного заражения COVID-19 и гриппом.

По словам инфекциониста, пациент с гриппом или ОРВИ может быть заразным до 5-7 дней, даже если у человека нет температуры и других проявлений болезни.