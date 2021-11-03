Медики ЦВО оказывают комплексную помощь пациентам с COVID-19 в Хакасии

Медики Центрального военного округа используют комплексный подход в лечении пациентов с COVID-19 в республике Хакасия. Врачи опираются на богатый опыт, накопленный в процессе работы в мобильных госпиталях, ранее развернутых для лечения больных коронавирусом.

Степень тяжести заболевания устанавливается по результатам анализов и компьютерной томографии при поступлении пациентов. Лечение назначается в зависимости от объема поражения легких. Для точного прогнозирования течения болезни, а также своевременного предотвращения осложнений врачи отслеживают пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек пациентов.

Медицинскую помощь больным COVID-19 жителям оказывают терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что более 130 пациентов с тяжелой и средней формой коронавирусной инфекции находятся под постоянным наблюдением врачей Центрального военного округа в четырех медучреждениях Хакасии.