Более 130 пациентов с COVID-19: военные медики ЦВО продолжают дежурство в медучреждениях Хакасии

Более 130 пациентов с тяжелой и средней формой заболевания COVID-19 находятся под постоянным наблюдением военных врачей Центрального военного округа (ЦВО) в четырех медицинских учреждениях Республики Хакасия.

Специалисты вместе с гражданскими медиками оказывают помощь пациентам в медучреждениях региона в городе Абакане и Черногорске. Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами. В отделениях интенсивной терапии введены дополнительные смены, где дежурят военные реаниматологи.

В составе врачебно-сестринских бригад 33 военных медика, имеющих значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина, Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия.

Ранее сообщалось, что военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в лечебных учреждениях Хакасии.

Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение и своевременно оказывать помощь.