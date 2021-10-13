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Россиянам напомнили о четырех выходных днях подряд в ноябре

Алена Миронова
07:39 13.10.2021
Выходные увеличится на один день из-за переноса выходного дня со 2 января на 5 ноября.
Россиянам напомнили о четырех выходных днях подряд в ноябре
© Фото: Роман Владимиров, РИА Новости
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В этом году на ноябрьские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Выходные увеличиваются на один день из-за переноса выходного дня со 2 января на 5 ноября. Так, жители России будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября, а рабочий день перед праздниками будет сокращен на час.

В случае, если россиянин запланировал свой отпуск, который выпал на 5 ноября, согласно законодательству, в 2021 году его можно увеличить на один день. Об этом напоминает «Российская газета».

4 ноября в России отмечается День народного единства - он был учрежден в 2005 году и с тех пор является выходным днем.

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