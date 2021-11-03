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Украина признала более тридцати актеров из России «угрозой нацбезопасности»

Майя Мусиенко
23:36 03.11.2021
В обновленном списке содержится 258 артистов РФ.
Украина признала более тридцати актеров из России «угрозой нацбезопасности»
© Фото: pixabay
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Министерство культуры Украины внесло в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» сразу 32 актеров из России. Об этом в среду со ссылкой на СБУ сообщает издание «Страна.ua».

«Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины"», — говорится в материале.

После обновления в списке значатся 258 фамилий. Сообщается, что одним из актеров, признанным угрозой, стал актер Павел Богомолов, сыгравший в фильме про конфликт в Донбассе.

Ранее украинские власти с разрешения главы государства Владимира Зеленского после подачи соответствующей петиции на его имя ввели полный запрет на гастроли российских артистов, пока в состав страны опять не войдет Крымский полуостров.

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