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На Украине полностью запретили гастроли российских артистов

Валентина Пескова
17:58 28.10.2021
Президент страны сообщил, что украинский Минкульт отвечает за перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
На Украине полностью запретили гастроли российских артистов
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Украинские власти с разрешения президента страны Владимира Зеленского после подачи соответствующей петиции на его имя ввели полный запрет на гастроли российских артистов, пока в состав страны опять не войдет Крымский полуостров.

Министерство культуры Украины, заявил сам глава Незалежной, отвечает за безопасность страны и вправе не допускать на ее территорию внесенных в список сайта «Миротворец» деятелей культуры из России, так как они пропагандируют на территории их страны «государство-агрессора и его органы власти». Вопросы об организации гастролей и выступлений российских артистов отныне будет решать СБУ. А украинским телеканалам по-прежнему запрещено показывать фильмы и передачи с участием внесенных в список запрещенных лиц из РФ.

Как прокомментировала «Звезде» первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина, президент Украины своим решением сделал еще один шаг по продолжению антироссийской риторики. И вместо того чтобы сосредоточиться на реальных проблемах граждан своей страны, вступает в борьбу с концертами и выступлениями артистов из РФ.

«Из наших артистов и так сейчас мало кто сейчас ездит туда с гастролями, но они не говорят, что будут отрубать при этом свои родственные связи. Вот та же Наталья Королева говорит, что она не может просто пообщаться с родственниками. При этом они и не думают общаться на украинском языке, то есть общение семейное не прерывается, но получается, что Украина при этом режет по живому», - сообщила правозащитница.

То, что на Украине продолжают включать российских артистов в перечень на сайте «Миротворец», является попросту грубым нарушением прав человека. Украина стремится попасть в Евросоюз и быть ближе к европейским ценностям, заметила Сутормина, а сама при этом нарушает все права людей, не уважает соседей и, проще говоря, не соответствует критериям поведения граждан ЕС.

«Вот эти шествия в честь Бандеры в Киеве - там многие люди стараются просто мимикрировать под окружающую действительность, потому что их могут обвинить собственные же соседи, что они их не поддерживают. Кроме того, такие факельные демонстрации они проводят еще и просто для того, чтобы нарочито продемонстрировать США, что они находятся под их влиянием. При этом не нужно забывать, что у США на первом месте всегда были интересы своей собственной страны, а не интересы других стран», - отметила зампред правления «Российского фонда мира».

Петицию на имя президента Владимира Зеленского 21 сентября подал артист Игорь Кондратюк, попросив не пускать на Украину артистов из РФ, пока Россия не вернет украинцам Крым. На гастроли, по его предложению, могут приезжать только те деятели культуры, которые открыто выступили против российской власти.

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