Миротворцы РФ обеспечили безопасное передвижение семи тысяч человек через КПП в Карабахе

Российские миротворцы за последний месяц в круглосуточном режиме обеспечили безопасный въезд и выезд около тысячи единиц транзитного автомобильного транспорта и более 6,8 тысячи человек через Лачинский коридор в Нагорный Карабах.

«Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Емельянов.

Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

В ходе несения службы российские военнослужащие миротворческого контингента экипированы в костюмы «Ратник». Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.

Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Накануне сообщалось, что специалисты центра гуманитарного реагирования Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели адресную гуманитарную акцию для 11 семей вынужденных переселенцев и многодетных семей.