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Российские миротворцы оказали адресную помощь вынужденным переселенцам в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
03:00 01.11.2021
Жителям выдаются предметы первой необходимости - одежда и обувь, стиральные порошки, газовые горелки, продуктовые наборы, постельное белье и другие необходимые вещи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты центра гуманитарного реагирования Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели адресную гуманитарную акцию для 11 семей вынужденных переселенцев и многодетных семей, в том числе имеющих детей с ограниченными возможностями в Степанакерте. Имущество было предоставлено ассоциацией благотворительных организаций «Мерси».

Запросы о помощи поступают в общественную приемную миротворческого контингента РФ и на «горячую линию», а при выезде в отдаленные районы разворачивается мобильная общественная приемная, где вся информация обобщается и распределяется по конкретным нуждающимся.

«К каждой семье у нас индивидуальный подход, например, сегодня выдавалось обувь для детей и подростков, мы заблаговременно приехали, взяли размеры, которые им необходимы и на каждого ребенка были выданы по две пары обуви», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Офицеры центра гуманитарного реагирования выдают по индивидуальным запросам жителей предметы первой необходимости - одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки.

В общей сложности с ноября 2020 года, когда было объявление полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе, гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе получили более 6700 нуждающихся переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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