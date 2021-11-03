СМИ: Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в СК

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать об антипрививочниках, особенно если они являются врачами, в прокуратуру и следственные органы. Об этом сообщает портал «Медвестник».

По данным издания, ведомство в понедельник, 1 ноября, направило в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, участвующих в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». О них следует сообщать в прокуратуру и следственные органы субъекта, говорится в документе за подписью главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, который имеется в распоряжении портала. Информацию об этом изданию также подтвердили в пресс-службе ведомства. Особо внимание, как уточняется, следует обратить на медработников-антипрививочников.

Предполагается, что наказывать за подобную деятельность будут по статьям 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»). Максимальное наказание по этим статьям составляет три и пять лет лишения свободы соответственно.

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