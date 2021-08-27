Конвейер лжевакцинации: как в регионах задерживают торговцев «прививками» от COVID-19

В Ленинградской области группа, в которую входили медсестры, оператор колл-центра по COVID и даже частный детектив, предлагала «антипрививочникам» получить QR код и отметку о вакцинации на портале «Госуслуг» за 12 тысяч рублей без визита в поликлинику и введения инъекции. Ампулы с вакциной уничтожались. Сейчас главный врач поликлиники находится на больничном, а прививочный пункт продолжает работать.

По данным следствия, за один рабочий день через центр вакцинации поликлиники Всеволожской районной больницы проходило более пятисот человек, при этом есть основания полагать, что около ста из них в медучреждение даже не приезжали. Получается, что только за один день медики могли зарабатывать на поддельных сертификатах более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, все его фигуранты сотрудничают со следствием. Некоторые из них даже продолжают ходить на работу. Амбулатория поселка Романовка – старшая медсестра отказывается комментировать ситуацию.

После громкого инцидента правительство Ленинградской области начало тотальную проверку всех пунктов вакцинации в регионе. Комиссия фиксирует все – документы, условия хранения вакцин и работоспособность камер систем видеонаблюдения в прививочных пунктах.

«Если факты, которые мы получили, будут подтверждены, мы примем меры воздействия дисциплинарного и другого характера, кадровые решения будут достаточно жесткими. Мы понимаем, что в семье не без урода, и для нас дело чести сохранить доброе имя наших медиков» – отметил председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин

На организации фиктивной вакцинации уже поймали медиков во многих регионах России. В Калининграде сотрудница поликлиники просила за поддельные сертификаты от 1,5 до 3 тысяч рублей, а вакцину выливала в канализацию.

«В должности старшего администратора людям нелегальные услуги оказывала, проводила вакцинацию без уколов. Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы» – призналась задержанная.

В Калужской области медсестра пошла по другому пути, вколов пациенту поликлиники обычный физраствор вместо второго компонента вакцины «Спутник V». В Нижнем Новгороде бизнес на липовых прививках организовали медсестра, уборщица больницы и сотрудница автосервиса, которая помогала искать клиентов. За фиктивные справки просили по 5 тысяч рублей. Организаторам грозит до двух лет лишения свободы, а те, кто купил поддельный сертификат, рискуют отправиться в вынужденную изоляцию на год.

«Здесь не только с нравственной стороны, это должностное преступление, даже в области уголовного права идет. Я считаю, это недопустимым, потому что если человеку не сделали вакцину, а выдали сертификат, этот человек потенциально опасен, потенциально может заразить большое количество людей на любых мероприятиях, куда его пропускают» – заявил главврач нижегородской больницы №30 Иван Романов.

Тысячи посетителей прививочных пунктов, которые каждый день делают выбор в пользу вакцинации, не понимают стремление купить фиктивный сертификат, идя на преступление, грозящее уголовной ответственностью, когда российские вакцины против коронавируса бесплатны, доступны и безопасны.