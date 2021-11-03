Мишустин распорядился за месяц утвердить план развития водородной энергетики в России

Правительство России распорядилось утвердить дорожную карту по развитию водородной энергетики в течение месяца. Подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ответственным лицом, которое осуществляет кураторство в данной области, назначен зампред правительства Александр Новак. Профильным органом для развития водородной энергетики в России станет правительственная комиссия по ТЭК и повышению энергоэффективности экономики. В проекте задействованы Минэнерго, Минобрнауки, Минэкономразвития и Минпромторг.

«Заместителю председателя правительства Российской Федерации Новаку А.В. в месячный срок утвердить план мероприятий ("дорожную карту") развития высокотехнологичной области "Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа"», - утверждается в документе.

Ранее стало известно, что в России стартовала разработка авиадвигателей и наземных силовых установок на водороде. Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы.