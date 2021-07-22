В России стартовала разработка авиадвигателей на водороде

В России стартовала разработка авиадвигателей и наземных силовых установок на водороде. Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы. О подробностях рассказал на МАКС-2021 генеральный конструктор ОДК (входит в Ростех) Юрий Шмотин.

«Для снижения углеродного следа в авиации и нефтегазовой отрасли применение водородного топлива является одним из наиболее перспективных направлений. Мы рассматриваем две основные технологии: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов», - сообщил Шмотин.

Работы будут вестись совместно с научными и отраслевыми институтами, а также с организациями, имеющими практический опыт использования водородного топлива.

Водородная энергетика - перспективное направление развития двигателестроения. Создание энергетических установок с низким углеродным следом имеет перспективы как для применения в авиационной промышленности, так и в смежных отраслях машиностроения.