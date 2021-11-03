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ЦПВС: «Белые каски» готовят новую провокацию в Сирии

Анна Касаткина
22:26 03.11.2021
Правительственные силы хотят обвинить в ударе по гражданской инфраструктуре и мирному населению.
ЦПВС: «Белые каски» готовят новую провокацию в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli globallookpress
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Неправительственная организация «Белые каски» готовит постановочные съемки в провинции Идлиб для обвинения сирийских властей в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и населению. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению», - сказал он на брифинге.

По его словам, отбор участников съемок ведется в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада провинции Идлиб. Кроме того, как рассказал Кулить, для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ.

Ранее зампостпреда РФ при ООН заявил, что в Сирии отмечается риск эскалации напряженности.

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