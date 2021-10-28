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Зампостпреда РФ при ООН заявил, что в Сирии отмечается риск эскалации напряженности

Кира Тило
00:16 28.10.2021
Зампостпреда РФ при ООН отметил, что несмотря на общую стабилизацию обстановки в Сирии, в Идлибе и других территориях сохраняется риск эскалации напряженности.
Зампостпреда РФ при ООН заявил, что в Сирии отмечается риск эскалации напряженности
© Фото: Azalden Idlib INA Photo Agency Globallookpress
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Несмотря на общую стабилизацию обстановки в Сирии, сохраняется опасность эскалации напряженности на неподкотрольных правительству территориях. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Сирии.

«Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются, в частности, на неподконтрольных правительству территориях - в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе», - отметил он.

Также Полянский подчеркнул, что на северо-востоке Сирии, где наблюдается активность ИГ*, происходят «междоусобные вооруженные разборки».

«В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть важность содействия внутрисирийскому диалогу с целью восстановления единства, территориальной целостности, суверенитета и независимости САР», - цитирует Полянского ТАСС.

Ранее в провинции на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия. Кроме того, в полицейском участке открыт центр для расследования дел отказавшихся от примирения боевиков.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

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