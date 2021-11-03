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СК опубликовал кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском

Анна Касаткина
21:55 03.11.2021
Грузовой самолет разбился при заходе на посадку вечером в среду, 3 ноября.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. На кадрах можно увидеть обломки воздушного судна, работу следователей и спасателей.

Самолет разбился при заходе на второй круг в четырех километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха в среду, 3 ноября. На месте обнаружили тела шести членов экипажа. Всего на борту, по предварительным данным, находилось семь человек. Жертв и разрушений на земле нет. 

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил взять дело на особый контроль. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.

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