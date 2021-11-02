Вузам разрешили продолжить дистанционное обучение после 7 ноября

Вузы и научные организации могут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном режиме после 7 ноября, промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате. Об этом говорится в приказе Минобрнауки России.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», - сообщается в пояснении к документу на сайте ведомства.

Уточняется, что при самостоятельной работе учебные заведения обязаны обеспечить учащихся методическими материалами и за три дня предупредить об объеме работы. Помимо этого, предписано контролировать успеваемость по освоению программы.

«Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате», - добавили в Минобранауки.

Там также отметили, что вузы и научные организации должны обеспечить студентам бесперебойный доступ к электронному обучению.

Ранее в Москве и Московской области на период нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября - ввели дистанционное обучение. У школьников начались внеплановые каникулы.