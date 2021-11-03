В посольстве опровергли данные о погибших при крушении Ан-26 в Южном Судане россиянах

Посольство РФ опровергло информацию о том, что при крушении в Южном Судане Ан-26 погибли россияне. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 ноября. Транспортный самолет компании Optimum Aviation направлялся из Джубы в округ Мабан на севере страны. Он разбился сразу же после взлета.

Агентство AP сообщило, что на борту воздушного судна находилось пять членов экипажа, все они погибли. Также, по его информации, среди людей на борту было двое россиян, остальные - граждане Южного Судана.