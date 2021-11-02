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СМИ: пять человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

Анна Касаткина
15:25 02.11.2021
Предварительной причиной крушения стала техническая неполадка на борту.
СМИ: пять человек погибли при крушении самолета в Южном Судане
© Фото: Logonyi Denis Muye Facebook
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Пять человек погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане. Транспортный самолет разбился после взлета из международного аэропорта столицы республики Джубы, сообщают СМИ.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 ноября. Самолет компании Optimum Aviation направлялся из Джубы в округ Мабан на севере страны.

На борту воздушного судна находились пять членов экипажа, все они погибли, сообщил гендиректор аэропорта Кур Куоль AP. По информации агентства, среди людей на борту было двое россиян, остальные - граждане Южного Судана.

На место происшествия направлена оперативная группа для расследования причин произошедшего. В разговоре с Radio Tamazuj Куоль назвал предварительной причиной крушения техническую неполадку на борту, не уточнив подробностей.

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