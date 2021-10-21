В бундестаге объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока - 2»

В Германии призвали к скорейшему запуску трубопровода «Северный поток - 2», так как решительных действий требует стабильно высокий спрос на природный газ. С таким заявлением выступили главы двух комитетов бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"», - цитирует заявление политиков Welt.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности приступить к поставкам газа по «Северному потоку – 2» на следующий день после получения разрешения от регулятора. Президент также напомнил о преимуществах «Северного потока – 2». В проекте используются современные трубы и технологии, что позволяет в 5,6 раз сократить выбросы в сравнении с транзитом по ГТС Украины.