Армия В Кремле анонсировали утверждение обновленной Военной доктрины Союзного государства Андрей Аркадьев Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь – июнь 2021 года. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Обновленную военную доктрину утвердит Высший государственный совет Союзного государства 4 ноября. В заседании, которое пройдет в режиме видеоконференции, примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. «Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", включающие 28 отраслевых Союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», - говорится в сообщении. В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ и Белоруссия подготовили новую военную доктрину. По словам главы российского военного ведомства, Министерства обороны двух стран перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика