В Кремле анонсировали утверждение обновленной Военной доктрины Союзного государства
Обновленную военную доктрину утвердит Высший государственный совет Союзного государства 4 ноября. В заседании, которое пройдет в режиме видеоконференции, примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", включающие 28 отраслевых Союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», - говорится в сообщении.
В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ и Белоруссия подготовили новую военную доктрину. По словам главы российского военного ведомства, Министерства обороны двух стран перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период.