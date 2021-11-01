В Кремле заявили, что «Спутник Лайт» можно использовать для вакцинации и ревакцинации

Слова главы Минздрава Михаила Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации вырваны из контекста. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что «Спутник Лайт», так же как и «Спутник V», зарегистрирован и успешно применяется в РФ, как и во многих других странах мира, а его эффективность абсолютно доказана.

«Поэтому "Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования», - объяснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что у обоих препаратов отличаются показатели эффективности в разных возрастных группах, однако эти показатели все равно высокие, и по данному параметру отечественные вакцины часто обходят зарубежные аналоги.

В минувшую субботу российский министр здравоохранения, говоря об изменениях в методические рекомендации по вакцинации, заявил, что «Спутник Лайт» будет применяться только для повторной иммунизации.