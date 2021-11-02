Названы новые опасные симптомы коронавируса

Новые симптомы, такие как лихорадка, появились у больных COVID-19 на протяжении четырех волн заболевания. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко с разговоре со специалистами оперштаба.

Она предупредила, что лихорадка может быстро прогрессировать.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5–10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», - цитируют Повторейко «Известия».

Она добавила, что такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже. По словам главврача, нужно заниматься диагностикой новых симптомов, кроме того, обмен опытом между медиками поможет спасти жизни пациентов.

Ранее врачи назвали отличительные особенности дельта-штамма коронавируса.