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Названы новые опасные симптомы коронавируса

Анна Касаткина
18:57 02.11.2021
По словам врачей, тяжелые симптомы могут появляться даже при небольшом поражении легких.
Названы новые опасные симптомы коронавируса
© Фото: Anna Shvets, Pexels
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Новые симптомы, такие как лихорадка, появились у больных COVID-19 на протяжении четырех волн заболевания. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко с разговоре со специалистами оперштаба.

Она предупредила, что лихорадка может быстро прогрессировать.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5–10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», - цитируют Повторейко «Известия».

Она добавила, что такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже. По словам главврача, нужно заниматься диагностикой новых симптомов, кроме того, обмен опытом между медиками поможет спасти жизни пациентов.

Ранее врачи назвали отличительные особенности дельта-штамма коронавируса.

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