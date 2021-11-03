Российские военные разведчики получат системы для координации боя в реальном времени

Военные разведчики с 2021 года получат современные системы для координации действий в реальном времени в боевой обстановке. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник разведки - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

«С этого года подразделения войсковой разведки получат комплексы разведки, управления и связи нового поколения, обеспечивающие комплексирование со всеми современными техническими средствами связи, а также с комплексами с БПЛА, позволяющие обеспечивать средства огневого поражения информацией об объектах (целях) во времени, близком к реальному», - отметил он.

Белоусов добавил, что использование дронов помогает военнослужащим вычислять, где находятся объекты неприятеля. Он также указал на высокий уровень подготовки разведчиков. По словам генерал-майора, сейчас разведывательные подразделения комплектуются военными, проходящими службу по контракту.

Накануне, на оборонном совещании в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что на вооружении России находится более 2 000 беспилотников. Глава государства отметил, что развитие беспилотной военной авиации должно сопровождаться внедрением передовых технологий, таких как искусственный интеллект.