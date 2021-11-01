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Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Иван Линдеманн
22:20 01.11.2021
Байден подчеркнул, что извиняется не за страну и не за себя, а за действия администрации предыдущего главы США Дональда Трампа
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP globallookpress
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Американский президент Джо Байден принес извинения мировому сообществу за выход США из Парижского соглашения по климату. Извинения лидер озвучил в ходе выступления на Конференции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.

Байден подчеркнул, что извиняется не за страну и не за себя, а за действия администрации предыдущего главы США Дональда Трампа. Президент также добавил, что после вступления в должность он дал распоряжения о возвращении США в соглашение по климату.

«Полагаю, мне не следует извиняться, но я извиняюсь за то, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения», - цитирует Байдена издание The Hill.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20, прошедший в столице Италии, не оправдал ожиданий в вопросе борьбы с климатическими изменениями. При этом, по его словам, еще есть возможность поднять данную проблему на международной конференции в Глазго. Эта конференция открылась 31 октября, Россию на ней представляет делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

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