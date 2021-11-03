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Москвичам пообещали дожди и аномальное тепло

Роман Захаров
10:11 03.11.2021
По словам Романа Вильфанда, такая погода в столице продержится несколько дней.
Москвичам пообещали дожди и аномальное тепло
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Москву в ближайшее время придут дожди и аномальное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что такая погода продержится в столице в течение нескольких дней.

Так, по его словам, в среду, 3 ноября, а также 4-го и 5-го числа москвичей ожидают незначительные осадки. Температура воздуха в городе в эти дни составит 8-13 градусов выше нуля.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», - объяснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что облачный характер погоды с небольшими осадками сохранится в четверг и пятницу. Синоптик при этом отметил, что дожди не повлияют на температурный режим и погода будет аномально теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что аномально теплая погода в ближайшие дни установится не только в Москве, но и на всей территории РФ.

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