Москвичам пообещали дожди и аномальное тепло

В Москву в ближайшее время придут дожди и аномальное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что такая погода продержится в столице в течение нескольких дней.

Так, по его словам, в среду, 3 ноября, а также 4-го и 5-го числа москвичей ожидают незначительные осадки. Температура воздуха в городе в эти дни составит 8-13 градусов выше нуля.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», - объяснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что облачный характер погоды с небольшими осадками сохранится в четверг и пятницу. Синоптик при этом отметил, что дожди не повлияют на температурный режим и погода будет аномально теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что аномально теплая погода в ближайшие дни установится не только в Москве, но и на всей территории РФ.