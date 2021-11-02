Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду по всей России

Майя Мусиенко
04:42 02.11.2021
По словам синоптика, страну ждет превышение средних температур от четырех до двенадцати градусов.
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду по всей России
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

На этой неделе в России ожидается аномальное превышение средних температур, которое коснется практически всех регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — отметил метеоролог в интервью РИА Новостям.

Вильфанд уточнил, что превышение нормы на четыре градуса прогнозируется на 90 % территории страны до субботы. По его словам, теплый атлантический воздух обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части России, а именно, в Красноярском крае и Якутии, где столбики термометров поднимаются на 8-12 градусов выше нормы. Такое явление синоптики наблюдают довольно редко, пояснил ученый.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о невероятно теплом начале ноября. Так, в пятницу, по словам метеоролога, ожидается самый теплый день с температурой до 13 градусов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:10 В стране и мире
Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море
00:36 В стране и мире
В Минздраве оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в России
17:15 В стране и мире
Новгородская область первой решила продлить нерабочие дни
18:28 В стране и мире
Попова призвала не ждать немедленного эффекта от мер против коронавируса
15:42 Армия
Видео
Шойгу доложил о вакцинации 95 процентов военнослужащих Вооруженных сил России
Популярное
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.