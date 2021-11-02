Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду по всей России

На этой неделе в России ожидается аномальное превышение средних температур, которое коснется практически всех регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — отметил метеоролог в интервью РИА Новостям.

Вильфанд уточнил, что превышение нормы на четыре градуса прогнозируется на 90 % территории страны до субботы. По его словам, теплый атлантический воздух обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части России, а именно, в Красноярском крае и Якутии, где столбики термометров поднимаются на 8-12 градусов выше нормы. Такое явление синоптики наблюдают довольно редко, пояснил ученый.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о невероятно теплом начале ноября. Так, в пятницу, по словам метеоролога, ожидается самый теплый день с температурой до 13 градусов.